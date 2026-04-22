Всех участников «Зеленого марафона» Сбера застрахуют на полмиллиона рублей

Все участники благотворительного забега «СберПрайм Зеленый марафон» Сбера будут застрахованы от травм в СберСтраховании на время соревнований, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что страховая сумма на каждого спортсмена составит 500 тыс. рублей.

«Зеленый марафон Сбера – крупнейшее спортивное событие года, объединяющее огромное количество любителей активного и здорового образа жизни», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в 2025 году мероприятия, прошедшие в 60 городах, посетили около 300 тыс. человек, а половина из них приняла участие в забеге.

«Если что-то пойдет не так и придется сойти с дистанции, страховой полис обеспечит выплату, которую можно использовать в том числе для более качественного лечения», — рассказал Ведяхин.

Напомним, в 2026 году «Зеленый марафон» Сбера пройдет 30 мая в 60 городах России. Центральной площадкой мероприятия в столице станет площадь Васильевского спуска в парке «Зарядье». Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее». На собранные средства будут открыты программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

 
