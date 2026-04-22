Эксперт назвал разумной просьбу операторов отсрочить введение платы за VPN

Все VPN и прокси-сервисы невозможно сделать платными к 1 мая. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал технический директор агентства Telecom Daily, IT-эксперт Денис Кусков. По его словам, обход блокировок можно эффективно ограничить, однако это требует времени.

«Требования о переносе времени завершения процесса абсолютно разумны. Есть множество сложностей, включая систему маскировки иностранного трафика под российский. Данная проблема решается. Уже есть расшифровывающие такой трафик системы, делающие это реверсивно. Но не сразу», — сказал специалист.

По его мнению, тотальная блокировка VPN только повредит обществу и бизнесу. Проблему теоретически могут решить «белые VPN», однако им нужно показать себя на практике, отметил Кусков.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, операторы сотовой связи попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN.

Речь идет о взимании дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб. Изначально реализация такого решения была запланирована на 1 мая 2026 года.

Ранее в России предложили создать перечень «белых VPN».