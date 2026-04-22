Психолог объяснила, как шум влияет на тягу к сладкому

Шум и раздражающие звуки могут вызывать тягу к сладкому, поскольку таким образом человек пытается быстро избавиться от стресса. Об этом газете «Известия» рассказала семейный и детский психолог Мария Тодорова.

«Дофамин играет важную роль в переживании ожидания удовольствия, облегчения и чувства удовлетворения. Поэтому на фоне неприятных ощущений мозг словно предлагает короткий путь: получить что-то приятное здесь и сейчас», — объяснила эксперт.

По ее словам, неприятные звуки воспринимаются нервной системой как дискомфортный стимул. Так происходит даже в том случае, если шум не является сигналом реальной угрозы. В такие моменты организм пытается восстановить свое эмоциональное равновесие, из-за чего может возникать желание съесть что-нибудь сладкое.

Психолог подчеркнула, что зачастую люди сталкиваются с подобными реакциями в ситуациях, когда у них нет возможности быстро сменить среду, например в общественном транспорте или на мероприятии.

Для того чтобы снизить подобные реакции необходимо уметь отличать физический голод от эмоционального, а также использовать методы саморегуляции, смещая фокус внимания на прогулки, дыхательные практики или смену сенсорной среды.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что соленые и сладкие продукты могут приводить к появлению отеков, поскольку после их употребления организм начинает удерживать воду. Также отечность способны провоцировать молочные продукты, в которых содержатся сывороточные белки.

