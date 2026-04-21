В Санкт-Петербурге прошел камерный концерт-квартирник «Пикника Афиши»

Один из хедлайнеров фестиваля «Пикник Афиши» Feduk выступил на концерте-квартирнике для ограниченного числа гостей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Имя артиста, который выступит на концерте-квартирнике, назвали лишь накануне мероприятия. Feduk исполнил свои главные хиты, среди которых «Хлопья летят наверх», «27», «Краски» и другие песни.

Мероприятие прошло в квартире арт-директора Влады Замориной и режиссера Джулиано Ди Капуа.

Квартирник открыла группа Ugli, а после акустического концерта Fedukа за диджейский пульт встала креативный директор журнала «Собака.ру» Ксюша Гошицкая.

На квартирник также пришли звездные гости, среди которых художник-каллиграф Покрас Лампас, ювелир Дима Кузнецов, блогер Лиза Гусарская и другие.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа на территории Елагина острова.

 
