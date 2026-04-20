Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла в апреле

Синоптик Шувалов: теплая погода в Москву и Подмосковье придет только в мае

До конца апреля в Москве и Московской области будет холодно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, небольшое потепление в столичном регионе ожидается лишь во вторник и среду.

«В четверг с приходом нового циклона с запада, с северо-запада и с севера снова перейдем к осадкам в виде мокрого снега. Это будет очень интенсивный заток холода, который надолго задержится в Центральной России», — сказал специалист.

Он добавил, что в выходные ситуация вряд ли улучшится, так как Москва и Подмосковье останутся в тыловой холодной части циклона.

18 апреля в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. До этого в прогнозах синоптиков отмечалось, что 19 и 20 апреля в столичном регионе ожидается ухудшение погоды: дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с, а также местами ночью заморозки до минус 3 °C.

