В Совефеде объяснили, чем грозит раскрытие ИНН мошенникам

Раскрытие ИНН мошенникам еще не означает, что эта информация позволит им оформить на гражданина кредит или завладеть доступом к его финансам. Однако, обладая этими данными, они могут с легкостью надавить на жертву и выведать у нее другую информацию, включая серию и номер паспорта, СНИЛС и прочее, предупредил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Злоумышленники могут использовать ИНН для построения более убедительной легенды. Человеку звонят якобы из налоговой, банка или МФЦ и говорят, что нужно срочно «проверить сведения», «подтвердить доход», «исправить ошибку» или «защитить аккаунт», — пояснил сенатор.

Так, когда аферист в разговоре называет настоящие данные человека, это помогает ему усыпить бдительность — жертва в этом случае легче поддается на манипуляции. Это позволяет преступникам выманивать другую информацию, включая коды и пароли. Если ИНН попал к мошенникам, важно срочно предпринять меры защиты, подчеркнул Шейкин. В первую очередь он призвал проверить кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических займов на свое имя, затем — установить на «Госуслугах» самозапрет на кредиты. Важно также проверить все свои аккаунты, сменить пароли.

В случае, если преступники уже сумели взять кредит на имя жертвы, нужно срочно обратиться в банк или МФО, а также параллельно подать заявление в полицию, заключил сенатор.

До этого стало известно, что россияне стали часто попадаться на уловки мошенников при попытке приобрести иностранные eSIM-карты и терять на этом десятки тысяч рублей. Потенциальные жертвы находят «дистрибьюторов» в тематических чатах, после чего фейковые операторы предлагают им перейти в личные сообщения и оплатить выбранный тариф. Получив деньги, аферисты выдают покупателю нерабочий код активации и вымогают дополнительную плату за «разблокирование» сим-карты.

По данным Mash, общие потери россиян от действий фейковых продавцов иностранных eSIM исчисляются десятками тысяч рублей.

