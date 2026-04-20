Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сбер подвел итоги проекта по популяризации донорства костного мозга

Более 4 тыс. сотрудников Сбера вступили в нацрегистр доноров костного мозга
Сбер

В России с заболеваниями крови живут около 1,5 млн человек. К национальному дню донора в Сбере подвели итоги корпоративного проекта «Лекарство есть в каждом», сообщили в пресс-службе банка.

В Сбере утонили, что для многих пациентов единственным шансом на выздоровление стала трансплантация костного мозга, ключевым фактором которой является наличие совместимого донора. При этом особо важным для многонациональной страны в банке назвали развитие собственного Национального регистра.

Проекта «Лекарство есть в каждом» запустил сотрудник Юго-Западного банка. За несколько лет инициатива выросла в масштабное направление волонтерства.

Отмечается, что за три года провели более 250 просветительских акций по всей стране. Свыше 4 тыс. сотрудников Сбера вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. При этом часть сотрудников уже стали донорами и приняли участие в спасении пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В компании сформировали сеть амбассадоров донорства — выпускников Школы донорства костного мозга.

«В этом году мы впервые проводим Школу по донорству костного мозга в Уральском банке в Тюмени. Мы подготовим более 20 организаторов донорских акций из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сургута, Кургана и Тюмени», — сказала руководитель проектов по корпоративной культуре Уральского банка Сбера, организатор Школы амбассадоров донорства костного мозга Александра Криворучко.

По ее словам, они смогут развивать тему донорства костного мозга по всему Уралу.

Как подчеркнула гендиректор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Анна Андрюшкина, развитие донорства костного мозга требует системного подхода.

«Именно это отличает наше сотрудничество со Сбером. Мы прошли путь от отдельных инициатив сотрудников до масштабных федеральных акций. Донорство стало частью корпоративной культуры и полноценным направлением волонтерства», — добавила она.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!