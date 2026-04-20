В Можайске на главной площади города создали аллею памяти

В Можайске на Губернаторской площади участники международной акции «Сад памяти» в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» заложили памятную аллею из 85 лип. Она станет символом вечной памяти об одной из самых трагических дат в истории России — начале Великой Отечественной войны, сообщили организаторы.

В мероприятии приняли участие потомки великих полководцев Победы, участники волонтерского движения и амбассадоры благотворительной программы ДоброFON фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Станислава Константинова, хоккейный эксперт Алексей Шевченко, представители «Волонтеров Победы» и жители Можайска.

Президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева напомнила, что Можайский оборонный рубеж был одним из самых суровых в годы войны.

«Когда я была школьницей, мы с отцом заложили яблоневый сад. Уже давно нет на свете моего отца и нет того поколения, которые командовали большими фронтами и армией, в том числе здесь, под Можайском. Но есть яблоневый сад. Мы сажаем деревья в память о тех людях, которые отдали жизнь за Родину», — подчеркнула Конева.

В компании Fonbet отметили, что проект «Города Героев» был запущен в 2025 году благотворительной программой ДоброFON совместно с фондом «Память поколений». В ее рамках в разных городах воинской славы и трудовой доблести компания помогала социальным учреждениям и обустроила объекты городской инфраструктуры.

«В 2026-м мы решили продолжить инициативу и приурочить ее к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Мы присоединились к ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и высадили в Можайске Аллею ДоброFON. Здорово, что в нашей стране есть такая добрая акция», — поделился управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов.

Отмечается, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров посвятил свое памятное дерево легендарному летчику Великой Отечественной войны Алексею Маресьеву.