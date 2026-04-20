В Можайске на главной площади города создали аллею памяти

В Можайске на Губернаторской площади участники международной акции «Сад памяти» в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» заложили памятную аллею из 85 лип. Она станет символом вечной памяти об одной из самых трагических дат в истории России — начале Великой Отечественной войны, сообщили организаторы.

В мероприятии приняли участие потомки великих полководцев Победы, участники волонтерского движения и амбассадоры благотворительной программы ДоброFON фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Станислава Константинова, хоккейный эксперт Алексей Шевченко, представители «Волонтеров Победы» и жители Можайска.

Президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева напомнила, что Можайский оборонный рубеж был одним из самых суровых в годы войны.

«Когда я была школьницей, мы с отцом заложили яблоневый сад. Уже давно нет на свете моего отца и нет того поколения, которые командовали большими фронтами и армией, в том числе здесь, под Можайском. Но есть яблоневый сад. Мы сажаем деревья в память о тех людях, которые отдали жизнь за Родину», — подчеркнула Конева.

В компании Fonbet отметили, что проект «Города Героев» был запущен в 2025 году благотворительной программой ДоброFON совместно с фондом «Память поколений». В ее рамках в разных городах воинской славы и трудовой доблести компания помогала социальным учреждениям и обустроила объекты городской инфраструктуры.

«В 2026-м мы решили продолжить инициативу и приурочить ее к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Мы присоединились к ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и высадили в Можайске Аллею ДоброFON. Здорово, что в нашей стране есть такая добрая акция», — поделился управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов.

Отмечается, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров посвятил свое памятное дерево легендарному летчику Великой Отечественной войны Алексею Маресьеву.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
