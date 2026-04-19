Россиянам рассказали, что делать, если их личность похитили в соцсетях

У 32-летней россиянки похитили личность в интернете — злоумышленники взяли ее реальную фотографию с отцом и с помощью нейросети заменили лицо мужчины на военного. Юрист Илья Русяев в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что за кражу личности в интернете предусмотрена административная ответственность. Человек имеет право требовать удаление ложных сведений, подчеркнул он.

«Закон дает человеку сразу несколько самостоятельных рычагов, и работают они параллельно. Изображение гражданина охраняется статьей 152.1 ГК РФ. Обнародование и любое дальнейшее использование фото допускается только с согласия человека, а если снимок незаконно ушел в интернет, можно требовать его удаления и запрета любого нового распространения. Когда вместе с фотографией публикуют вымышленную биографию, приписывают родство, должность или поступки, которых не было, и все это бьет по чести, достоинству и деловой репутации, подключается статья 152 ГК РФ. По ней суд вправе обязать удалить материал, опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда. Если затронуты сведения о происхождении или семье, добавляется статья 152.2 ГК РФ, а по линии данных работает Федеральный закон № 152-ФЗ, который позволяет требовать прекращения обработки и удаления любых сведений о человеке», — отметил правозащитник.

По словам Русяева, закон распространяется и на заблокированные Роскомнадзором ресурсы. Создатели платформы обязаны будут удалить неправомерный контент, подчеркнул юрист.

«Тот факт, что фейк висит в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), доступ к которой ограничен в России с марта 2022 года, не выводит ситуацию за пределы российской юрисдикции. Роскомнадзор рассматривает жалобы по обработке персональных данных и применяет принцип экстерриториальности. Требования закона распространяются и на иностранные площадки, обрабатывающие данные российских пользователей на основании пользовательского соглашения. Значит, обращение в ведомство и иск в российский суд остаются рабочими инструментами даже против глобальной платформы. Алгоритм для пострадавшего такой. Сначала фиксируем доказательства, желательно через нотариальный осмотр интернет-страницы со ссылкой, датой, временем и видеозаписью прокрутки. Верховный суд подтвердил, что такие доказательства нельзя отвергать только из-за того, что нотариус не уведомил владельца сайта. Параллельно подается жалоба внутри самой платформы на выдачу аккаунта за другого человека и на клеветнический контент, этот путь часто срабатывает быстрее суда. Дальше идет письменное требование удалить фото, прекратить распространение данных и опубликовать опровержение, после чего жалоба в Роскомнадзор и иск в суд. Если в публикации есть заведомо ложные порочащие утверждения, добавляется статья 128.1 УК РФ о клевете, при оскорбительных формулировках работает статья 5.61 КоАП РФ. Анонимность автора защиту не отменяет, поскольку Верховный суд допускает иски и в случаях, когда распространителя установить невозможно», — заключил он.

19 апреля Baza сообщила, что злоумышленники взяли фотографию россиянки с отцом и заменили его лицо с помощью нейросети на генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. При этом отец 32-летней женщины в реальности не имеет отношения к Минобороны.

Россиянка подала жалобы на публикацию в Instagram. Но модераторы платформы отвергли обвинения и не стали удалять фейк.

