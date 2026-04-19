Неизвестный битой избил двух женщин во дворе дома в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина с битой напал на двух женщин во дворе дома

В Петербурге две женщины пострадали от нападения неизвестного с битой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Невском районе города на бульваре Красных зорь. Две приятельницы вышли подышать свежим воздухом и расположились на скамейке во дворе. Рядом с ними сидела молодая пара. Внезапно из соседнего двора выскочил мужчина с битой и бросился в сторону компании.

Одна из пострадавших рассказала, что сначала подумала, будто он пробегает мимо, но незнакомец ударил женщин. Им потребовалась помощь медиков, в больнице у одной из потерпевших диагностировали перелом костей носа и множественные ушибы лица. Женщины сняли побои и написали заявление в полицию.

Однако, по их словам, дебошира до сих пор не задержали. Позже выяснилось, что это не первый случай — тот же мужчина с битой уже нападал на другого человека. Правоохранители проводят проверку.

