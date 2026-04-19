Сильный пожар уничтожил около тысячи домов на сваях в Малайзии

Anwar Ibrahim/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сильный пожар уничтожил около одной тысячи домов на сваях в малайзийской деревне Сандакан, без жилья остались более девяти тысяч человек. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Пожарно-спасательные службы получили информацию о распространении огня приблизительно в 1:32 по местному времени (20:30 мск 18 апреля). На тушение пожара были направлены 37 специалистов.

По словам начальника пожарно-спасательной службы округа Сабах Джимми Лагуны, сильный ветер и непосредственная близость домов привели к быстрому распространению огня. Условия отлива также затруднили получение открытого источника воды для тушения пожара.

О пострадавших не сообщается, в пожарной службе добавили, что опасности больше нет, возгорание было потушено.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что федеральное правительство координирует свои действия с местными властями, чтобы предоставить пострадавшим помощь и временное жилье.

