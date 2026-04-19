Появились новые подробности о мужчине, застрелившем людей в Киеве

Мужчина, застреливший в субботу шестерых человек в Киеве, поджег свою квартиру перед совершением теракта. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Журналисты опубликовали фотографии сгоревшей квартиры. По данным телеканала, один из соседей ранее бывал в ней и видел хранящиеся внутри автоматы, пистолет и десятки патронов. Сам хозяин квартиры угрожал, что никого не боится и сможет убить любого.

По информации украинских СМИ, мужчина ранее был судим по делу о легких телесных повреждениях. В воскресенье украинское издание «Страна.ua» сообщило, что нападавшего зовут Дмитрий Васильченков. По данным издания, он являлся бывшим военным.

18 апреля мужчина сначала открыл стрельбу по прохожим в Киеве, а затем ворвался в супермаркет «Велмарт» и взял там в заложники персонал и посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание магазина и приступили к спецоперации. Стрелок был ликвидирован при задержании: он оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Попытки договориться с ним не привели к результату.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован несколько дней назад и сбежал из военной части. Изначально сообщалось о пяти жертвах нападавшего, затем их число увеличилось до шести. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

