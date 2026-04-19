«Пятая четверть добьет учителей»: в Госдуме призвали не менять расписание для школьников

Пятая школьная четверть сломает систему образования, заявил ТАСС депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов.

Комментируя предложение Общественной палаты продлить учебный год на две недели ради творческой «пятой четверти», депутат напомнил, чем является июнь для учителей.

«Июнь — это не «окно для творчества». Это ЕГЭ, проверки, комиссии, отчетность, пришкольные лагеря. Учителя в этот момент работают на износ», — сказал парламентарий.

Чернышов обратил внимание, что если добавить к указанной нагрузке еще одну обязательную «четверть» — значит «окончательно сломать систему и добить людей, на которых она держится». Депутат также заявил, что для учащихся детей школьный год походит на «бесконечную гонку без времени на передышку».

До этого идею о пятой четверти в школах оценили в Министерстве просвещения. В ведомстве отметили, что эта инициатива нецелесообразна.

19 апреля с предложением о продлении учебного года для российских школьников на две недели выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

Ранее Володин заявил, что школьники в России сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.

 
