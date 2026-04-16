Путин обратился к участникам юбилейной Менделеевской олимпиады по химии

Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам и организаторам 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Об этом сообщается официальном на сайте главы государства.

По его словам, олимпиада продолжила традиции Всесоюзной олимпиады школьников по химии.

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю проведения в Москве 60-й юбилейной Международной Менделеевской олимпиады по химии. Продолжая богатые традиции Всесоюзной олимпиады школьников по химии, стартовавшей в нашей стране в 1967 году, Менделеевская олимпиада получила мировое признание», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что олимпиада значительно расширила географию участников. По его словам, на сегодняшний день мероприятие является авторитетным образовательным и просветительским событием, которое объединяет талантливых детей из разных стран.

При этом президент подчеркнул, что юбилейные состязания будут проводиться в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Путин выразил уверенность, что соревнования запомнятся участникам атмосферой товарищества и соперничества. По его мнению, мероприятие должно стать праздником знаний и дружеского общения, а также вдохновит на смелые новаторские идеи.

«Олимпиада послужит поддержке одаренной молодежи, популяризации химической науки, развитию международного гуманитарного диалога и личных контактов. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил президент.

 
