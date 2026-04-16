«Аэрофлот» расширил географию полетов в Турцию

«Аэрофлот» впервые в своей истории запускает прямые регулярные авиаререйсы из Минеральных Вод в Стамбул. Перелеты начнутся с 4 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке — эконом и бизнес. Согласно летнему расписанию, вылеты из Минеральных Вод запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы из Стамбула — по пятницам и воскресеньям.

«Минеральные Воды станут шестым пунктом в России, откуда группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в крупнейший город Турции», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас полеты в Стамбул авиаперевозчик выполняет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.

Отмечается, что актуальное расписание и возможность бронирования доступны пассажирам на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, а также по телефонам центра информации и бронирования.

В компании добавили, что в 2025 году «Аэрофлот» перевез 29,5 млн пассажиров, а группа в целом — 55,3 млн.