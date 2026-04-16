Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

«Аэрофлот» расширил географию полетов в Турцию

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Аэрофлот» впервые в своей истории запускает прямые регулярные авиаререйсы из Минеральных Вод в Стамбул. Перелеты начнутся с 4 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке — эконом и бизнес. Согласно летнему расписанию, вылеты из Минеральных Вод запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы из Стамбула — по пятницам и воскресеньям.

«Минеральные Воды станут шестым пунктом в России, откуда группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в крупнейший город Турции», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас полеты в Стамбул авиаперевозчик выполняет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.

Отмечается, что актуальное расписание и возможность бронирования доступны пассажирам на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, а также по телефонам центра информации и бронирования.

В компании добавили, что в 2025 году «Аэрофлот» перевез 29,5 млн пассажиров, а группа в целом — 55,3 млн.

 
Теперь вы знаете
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!