В России стала доступна вакцина от оспы в жевательных таблетках

В России в гражданский оборот впервые поступила противооспенная вакцина в форме жевательных таблеток. Речь идет о препарате «ТЭОВак», разработанном 48 Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России. Об этом сообщили в «Союзе докторов» со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора.

Препарат был зарегистрирован еще в 2010 году, однако только в конце 2025 года получил разрешение на ввод в гражданский оборот. В отличие от других вакцин против оспы, «ТЭОВак» выпускается не в виде инъекций, а в форме жевательных таблеток. Они содержат «высушенный вирус» и применяются путем разжевывания и рассасывания.

По данным Росздравнадзор, в период с октября по декабрь 2025 года было разрешено использование семи серий препарата. После получения такого разрешения конкретные партии могут поступать в медицинские учреждения и использоваться по назначению.

Вакцина предназначена для профилактики натуральной оспы и родственных инфекций, а также для ревакцинации людей, работающих с опасными вирусами. При этом в России сейчас доступны четыре противооспенные вакцины, включая препараты, разработанные центром «Вектор» и компанией «Микроген».

Эксперты отмечают, что за последние два года в стране увеличилось количество серий противооспенных вакцин, допущенных к применению: с 15 в 2022-2023 годах до 24 в 2024-2025 годах. Это может быть связано с ростом внимания к подобным инфекциям на фоне случаев оспы обезьян.

Плановая вакцинация от натуральной оспы была прекращена после 1980 года, когда заболевание официально ликвидировали. Поэтому большинство людей, родившихся позже, не имеют иммунитета и относятся к ранее не привитым.

Ранее была создана универсальная вакцина в виде назального спрея от большинства зимних инфекций.

 
