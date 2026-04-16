Врач перечислил причины появления прыщиков на голове

Плохое мытье кожи головы и использование плотных средств для укладки могут привести к появлению воспалений под волосяным покровом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

«Высыпания на коже головы в зоне роста волос не всегда безопасный симптом. Под видом обычных «прыщиков» могут скрываться воспаление волосяных фолликулов, раздражение кожи, бактериальный процесс, грибковое поражение, а также хронические дерматологические состояния.

Наиболее частая причина — воспаление в области волосяных фолликулов. Его развитию могут способствовать повышенная потливость, недостаточное очищение кожи головы, избыток кожного сала, постоянное использование плотных или жирных средств для укладки, трение, травмирование кожи при расчесывании, привычка трогать и расчесывать голову грязными руками. Дополнительным неблагоприятным фактором становится ношение тесных головных уборов, особенно если кожа под ними перегревается и потеет», — сказал он.

Калюжин отметил, что расчесывание прыщиков может спровоцировать ухудшение ситуации вплоть до проредения волос, поэтому при появлении симптомов стоит обратиться к врачу.

«Воспалительный элемент на коже головы — это уже участок нарушенного кожного барьера. Если человек начинает выдавливать такие элементы, травмировать их ногтями, обрабатывать агрессивными веществами «наугад», риск усугубления процесса возрастает. Вместо единичных высыпаний могут появиться множественные воспаленные участки, болезненность, корки, мокнутие, а в более тяжелых случаях — участки повреждения кожи с последующим поредением волос. Особого внимания требуют ситуации, когда «прыщики» долго не проходят, увеличиваются в количестве, становятся болезненными, сопровождаются зудом, гнойным содержимым, выраженным покраснением, появлением корок или выпадением волос на определенном участке. Это повод для обращения к врачу. Запущенный воспалительный процесс на волосистой части головы может привести к стойким изменениям кожи, а иногда и к рубцеванию, при котором восстановление роста волос затрудняется», — добавил он.

Для предотвращения проблемы врач посоветовал регулярно мыть голову, менять наволочки и использовать только личные средства гигиены.

«С позиции гигиены важно не маскировать проблему, а устранить факторы, которые ее вызывают. Поддерживать чистоту кожи головы в соответствии с ее типом, регулярно мыть волосы подходящими средствами, не злоупотреблять жирными продуктами для укладки, своевременно менять наволочки, полотенца, очищать расчески и не пользоваться чужими предметами личной гигиены. Нельзя расчесывать и травмировать воспаленные участки, а также бесконтрольно применять раздражающие растворы, «прижигающие» средства и тем более самостоятельно принимать лекарственные препараты», — заключил он.

