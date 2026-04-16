Родителям объяснили, как правильно спорить с ребенком

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада Анна Замыслова в беседе с РИАМО объяснила, как превратить спор с ребенком в конструктивный диалог.

По ее словам, многое зависит от стиля общения в семье. В авторитарной атмосфере ребенок либо подавляет свое мнение, либо начинает спорить еще сильнее в знак сопротивления. При чрезмерно мягком подходе спор превращается в манипуляцию и давление на взрослого. А при партнерском стиле — с правилами и уважением к мнению ребенка — конфликт постепенно переходит в конструктивное русло.

Эксперт советует сохранять спокойствие: чем больше эмоций, тем ожесточеннее спор. При этом важно разделять ситуации — диалог возможен лишь в тех случаях, если речь не идет о безопасности и здоровье ребенка.

«Учите ребенка аргументировать — вместо «Я не хочу» просить обосновать нежелание: «Я не хочу, потому что…». Важно научиться переходить от эмоций к аргументам», — отметила Замыслова.

Периодически следует признавать правоту ребенка в незначительных вопросах — это снижает напряжение и показывает, что спор — не борьба за победу, а поиск лучшего решения, добавила она.

Кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова до этого рассказала, как действовать при конфликте с подростком из-за личных границ.

Она порекомендовала начинать разговор не со спора или объяснений, а с уточнения, какой именно смысл подросток вкладывает в свое заявление. Важно предоставить ему возможность самостоятельно объяснить, что он подразумевает под «комфортом» и «границами».

