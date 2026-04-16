В Калининграде мужчины похитили участника СВО и удерживали двое суток, вымогая деньги

В Калининграде 8 человек будут судить за похищение участника СВО

В Калининграде группу людей будут судить за похищение участника СВО и другие преступления. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, все преступления они совершали в 2025 году и вскоре предстанут перед судом. Так они проникли в жилье, и, угрожая, похитили вещи у детей-сирот.

Позже они убедили одного из пострадавших подписать контракт и отправиться на СВО. Они планировали забрать положенную выплату, выманив реквизиты, но мужчина указал в документах другую банковскую карту.

Помимо этого, она похитили участника СВО. Мужчину двое суток удерживали и требовали деньги. После этого они похитили автомобиль бойца.

Когда о произошедшем стало известно, возбудили дело по нескольким статьям.

«В ходе расследования уголовного дела военными следователями все похищенное имущество изъято и возвращено собственникам», – сообщается в публикации.

Фигурантами стали восемь человек. Расследование завершено, вскоре они предстанут перед судом.

