Россиянам рассказали, как приготовить полезный перекус

Перекус можно сделать более сбалансированным и менее калорийным, если заменить традиционные ингредиенты и способ приготовления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Блюда, которые позиционируются как полезный фастфуд, обычно отличаются от классических альтернатив рядом технических решений. Вместо пшеничной булочки используется цельнозерновая или безглютеновая, вместо жарки во фритюре — запекание или приготовление на гриле», — рассказала специалист.

Жирные майонезные соусы уступают место йогуртовым или овощным. Кроме того, в такие блюда добавляют больше зелени и свежих овощей, а иногда вместо картофеля кладут киноа или нут, добавила она.

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Виктория Садовская до этого говорила, что полезный перекус должен включать белки, клетчатку и медленные углеводы. По ее словам, именно такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и обеспечивает организм энергией.

Ранее диетолог назвала самые бесполезные «полезные» десерты.