Мужчина украл чилийскую белку из зоомагазина в Москве и погубил животное

В Москве пьяный мужчина украл чилийскую белку и погубил ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в зоомагазине на Михалковской улице. Продавщица обнаружила пропажу своего экзотического питомца породы дегу, который обитал в подсобке, и сообщила о похищении белки в полицию. Уже спустя пару часов стражи порядка скрутили 33-летнего похитителя на Большой Академической.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый москвич. Свой поступок он оправдал состоянием алкогольного опьянения. Оказалось, что он оставил грызуна в отцовской квартире, где тот, оставшись без ухода, не выжил.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее россиянин украл кролика для беременной жены и попал под суд.

 
