Медиахолдинг Rambler&Co рассказал об опыте внедрения нейросетей в работу СМИ

Топ-менеджер Rambler&Co Цыпер: ИИ оптимизирует рабочие процессы в СМИ
Пресс-служба ИД «Коммерсантъ»

Повсеместная интеграция искусственного интеллекта создала у общества и профессионалов индустрии СМИ страх того, что внедрение ИИ приведет к повальным увольнениям и замене человека на алгоритмы. Однако Rambler&Co не только не сокращает штат, но и набирает на работу новых сотрудников для работы с нейросетями, рассказал исполнительный директор по медиа медиахолдинга Андрей Цыпер на ежегодной конференции ИД «Коммерсантъ» «Медиапространство-2026».

По его словам, эти сотрудники занимаются составлением промтов и обучением ИИ-моделей.

Цыпер также отметил, что Rambler&Co уже выполнил этапы интеграции искусственного интеллекта внутри холдинга, и зафиксировал, что ИИ увеличивает производительность труда и оптимизирует рабочие процессы. В частности, речь идет о проверке орфографии, составлении заголовков, подборе релевантных фотографий и персонализации рекомендательных алгоритмов.

В ходе мероприятия участники обсудили, в каких задачах искусственный интеллект уже может заменить человека, а где будет помощником, а также измерение эффективности внедрения нейросетей в редакционные и креативные процессы, вопросы маркировки контента и соблюдения авторских прав.

По итогам конференции эксперты сошлись во мнении, что нейросети могут использоваться недобросовестно, потому вопрос маркировки контента вышел на первый план. При этом отмечено, что его важно решить, не ограничивая технологии в развитии. Обязательной, по мнению участников, она должна стать в общественно значимых сегментах медиа — новостях, рекламе, политической и финансовой коммуникациях.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!