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В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера республики

В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера республики Марзаев

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Алан Марзаев/VK

В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера республики Алан Марзаев. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали задержания чиновника на данный момент неизвестны.

Марзаев занимает должность вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. До этого он возглавлял МинЖКХ в статусе исполняющего обязанности министра. На посту вице-премьера Марзаев сменил Раифа Абдрахимова, который стал генеральным директором в «Башспирт». Вице-премьер курирует работу региональных Минстроя, Минтранса и МинЖКХ.

Согласно материалу «РБК Уфа», после сентябрьских выборов и инаугурации главы региона Радия Хабирова правительство Башкирии ушло в отставку. В связи с этим до назначения нового состава республиканского кабмина все министры и вице-премьеры работают в статусе исполняющих обязанности.

24 сентября сообщалось о задержании в Башкирии главы отдела полиции города Октябрьский подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя подполковника Эльмиры Фаритовой.

Ранее в Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди.

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