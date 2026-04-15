В Екатеринбурге 11-летний мальчик пропал по дороге из школы

В Свердловской области полиция и волонтеры разыскивают 11-летнего подростка, который ушел в школу и домой не вернулся. Об этом сообщает Е1.

Мальчик пропал 14 апреля, по дороге из школы до сих пор его местонахождение неизвестно. По данным Е1, он мог уехать в другой район города. К поиску ребенка привлечены волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», в день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки.

