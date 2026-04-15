Анонсирована программа концертов в зале «Зарядье» к 135-летию Сергея Прокофьева

В зале «Зарядье» проведут цикл концертов к 135-летию Сергея Прокофьева
A.Savin./Wikimedia Commons

В зале «Зарядье» подготовили концерты и лекции к 135-летию композитора Сергея Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба городского агентства «Москва».

Цикл мероприятий пройдет с 19 по 26 апреля 2026 года.

«Шедевры композитора прозвучат в исполнении солистов – Дениса Мацуева, Кристофа Барати, Бориса Березовского и Александра Рудина – и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 апреля мероприятие откроется концертом №3 для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева. Вечером прозвучат симфоническая сюита из оперы «Любовь к трем апельсинам» и симфония №1 Шостаковича.

В день рождения Прокофьева, 23 апреля, на сцене выступит венгерский скрипач Кристоф Барати. Слушателям услышат концерт для скрипки с оркестром №2, симфонию №1 «Классическая» и сюиту из балета «Ромео и Джульетта».

Второй концерт для фортепиано с оркестром гости смогут услышать 25 апреля в исполнении Бориса Березовского. Отмечается, что два камерных вечера объединят все фортепианные сонаты Прокофьева. Также в этот день на сцену выйдет Андрей Коробейников, а 26 апреля — Даниил Саямов и Илья Папоян.

Завершится цикл 26 апреля. В этот день зрители услышат симфонию-концерт для виолончели с оркестром в исполнении Александра Рудина. Во втором отделении прозвучит симфония №7 — последнее симфоническое сочинение Прокофьева.

Зал «Зарядье» также подготовил образовательную программу из четырех лекций к концертам цикла.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!