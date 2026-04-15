На северо-западе Москвы построят современное жилье и технопарк

Заммэра Москвы Ефимов: в районе Хорошево-Мневники преобразят почти 7,4 гектара земли
Виталий Новиков

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят более 160 тыс. квадратных метров современной недвижимости, в том числе по реновации. Также там появится технопарк для высокотехнологичных производств и объекты инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В программу комплексного развития территорий с каждым годом вовлекается все больше площадок, реорганизация которых позволяет создавать новые комфортные городские пространства. В частности, в Хорошево-Мневниках сегодня реализуется четыре проекта КРТ на общей площади почти 7,4 гектара. В совокупности там построят около 162 тысяч квадратных метров современной недвижимости, в том числе более 142 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также инфраструктуру для развития высокотехнологичных производств. Реализация этих проектов позволит обновить фонд жилой недвижимости и создать около 880 рабочих мест», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что проекты КРТ реализуются в районе Хорошево-Мневники на улице Паршина (владение 2), проспекте Маршала Жукова (владения 4 и 6), а также на 3-м Силикатном проезде (владение 1, корп. 1).

Ранее исследовательский центр SuperJob сообщил, что строительство вошло в пятерку отраслей с самыми высокими потребностями в кадрах.

 
