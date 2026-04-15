Родителей юного россиянина вызвали в школу из-за того, что он назвался социалистом

«Регнум»: родителей мальчика вызвали в школу, потому что он назвался социалистом

В Красноярском крае родителей мальчика, назвавшегося социалистом, вызвали в школу. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Все началось с сообщения классного руководителя мальчика — его мать попросили срочно прибыть в учебное заведение для беседы с психологом. В переписке педагог пояснила, что мальчик открыто заявил о своей приверженности социалистическим взглядам. Учительница также допустила, что ребенок мог состоять в неком объединении.

Родительница возразила, что данная идеология не находится под запретом, и потребовала конкретики, однако ответа не дождалась. Скриншоты диалога быстро распространились по соцсетям.

Ситуацию прокомментировала первый замминистра образования края Наталья Анохина. Она подчеркнула, что преподаватель вправе приглашать семью для разговора при любых сомнениях в поведении учащегося. По ее мнению, речь шла не о политической доктрине, а о возможной связи с какими-либо деструктивными течениями. Анохина добавила, что в обязанности педагога входит отслеживание подозрительных маркеров в настроениях подопечных.

