Участники «Бессмертного полка» смогут улучшить архивные фото в нейросети Сбера

Акция «Бессмертный полк онлайн» в этом году вновь пройдет при технологической поддержке Сбера. Проект объединит людей со всей страны, позволяя сохранить память о героях Великой Отечественной войны через личные истории участников, отметила пресс-служба компании.

Сообщается, что прием анкет для участия стартует 23 апреля. Участникам, чьи заявки были одобрены в прошлом году, повторная модерация не потребуется — данные будут автоматически включены в текущее шествие.

Сбер сформировал полный технологический контур проекта, включающий прием и проверку анкет, хранение данных и проведение трансляции. Авторизация на платформе возможна по номеру телефона, через Сбер ID, «Одноклассники» и мессенджер Mах. Инфраструктура СберМобайла обеспечивает подтверждение входа по телефону.

Отмечается, что в этом году особое внимание уделено работе с архивными фотографиями. Пользователи смогут улучшить качество изображений и восстановить детали с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

«Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии — это возможность сохранить подвиг тех, кто защищал Родину, и передать память о нем следующим поколениям», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.