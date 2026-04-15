В Подмосковье отремонтировали поврежденные остановки

Около 10 поврежденных остановочных павильонов отремонтировали в Подмосковье

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 10 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели в Долгопрудном, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Раменском округе, Подольске, Люберцах, Мытищах и Чехове.

Специалисты провели ремонт остановок и восстановили поврежденные остановочные павильоны.

В ведомстве отметили, что павильоны обеспечивают пассажирам защиту от осадков и ветра, а также создают комфортные условия ожидания общественного транспорта.

Мероприятия провели с целью повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. На части остановок заменили поврежденные элементы конструкций, отремонтировали остекление, лавочки и урны.