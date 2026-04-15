В Подмосковье прошли акции в честь Дня космонавтики

В домах культуры Московской области с 10 по 12 апреля проходила сетевая акция «Гравитация творчества» в честь 65-летия первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Всего в мероприятиях в рамках акции приняли участие 12 тыс. жителей Подмосковья, среди которых школьники, студенты, семьи с детьми и люди старшего возраста.

В Дмитровском для посетителей выступил Герой России, летчик-испытатель и космонавт Евгений Тарелкин. Он рассказал более чем 250 школьникам и студентам о космосе, подготовке к полетам и жизни на орбите.

В Щелково более 400 студентов приняли участие в молодежном форуме «О чем молчит космос?». Также космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» Алексей Овчинин рассказал ребятам о современных космических программах и тренировках перед полетом.

В Наро-Фоминском городском округе прошла организовали выставку детских творческих работ и мастер-класс по созданию рисунков на космическую тему.

Кроме того, в Раменском провели квиз о планетах, истории космонавтики и звездах, а также открыли выставку «Космос 2126: архив будущего».