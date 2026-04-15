Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Оренбуржье прошел легкоатлетический забег в национальных костюмах народов области

В Оренбуржье прошел забег на пять километров в сарафанах и татарских камзолах
В Оренбургской области прошел организованный «Оренбургнефтью» (ключевой актив «Роснефти» в Приволжье) костюмированный легкоатлетический забег. Спортивный праздник был приурочен к Году единства народов России, открыл беговой сезон и объединил представителей разных поколений, национальностей и профессий, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в забеге приняли участие работники предприятия, активисты «Движения Первых» и представители беговых сообществ Бузулука.

Участники выступали в национальных костюмах народов, проживающих на территории области: русских сарафанах и косоворотках, белорусских льняных рубахах, татарских камзолах и тюбетейках, башкирских платьях с нагрудными украшениями, мордовских вышитых панарах и чувашских головных уборах.

Маршрут забега составил пять километров. Для детей организаторы подготовили дистанцию на 500 метров.

Также для всех гостей организовали познавательную викторину «Энциклопедия родного края» с вопросами об истории Оренбуржья, национальных обычаях и фольклоре.

На импровизированной ярмарочной площади прошла дегустация национальных блюд.

Программу завершило дефиле участниц праздника в русских кокошниках.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
