В Оренбуржье прошел легкоатлетический забег в национальных костюмах народов области

В Оренбуржье прошел забег на пять километров в сарафанах и татарских камзолах

В Оренбургской области прошел организованный «Оренбургнефтью» (ключевой актив «Роснефти» в Приволжье) костюмированный легкоатлетический забег. Спортивный праздник был приурочен к Году единства народов России, открыл беговой сезон и объединил представителей разных поколений, национальностей и профессий, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в забеге приняли участие работники предприятия, активисты «Движения Первых» и представители беговых сообществ Бузулука.

Участники выступали в национальных костюмах народов, проживающих на территории области: русских сарафанах и косоворотках, белорусских льняных рубахах, татарских камзолах и тюбетейках, башкирских платьях с нагрудными украшениями, мордовских вышитых панарах и чувашских головных уборах.

Маршрут забега составил пять километров. Для детей организаторы подготовили дистанцию на 500 метров.

Также для всех гостей организовали познавательную викторину «Энциклопедия родного края» с вопросами об истории Оренбуржья, национальных обычаях и фольклоре.

На импровизированной ярмарочной площади прошла дегустация национальных блюд.

Программу завершило дефиле участниц праздника в русских кокошниках.