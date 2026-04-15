RWB и «Сибур» запустили проект компенсации углеродного следа от доставки заказов

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) совместно с «Сибуром» запустила первый в России инструмент для добровольной компенсации углеродного следа от доставки онлайн-заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проект направлен на продвижение принципов осознанного потребления, информирование аудитории о мерах по снижению выбросов парниковых газов и вовлечение населения в противодействие изменениям климата.

На платформе «RWB Участие» пользователи Wildberries теперь смогут сделать свою покупку углеродно-нейтральной через приобретение российских углеродных единиц. Поставщиком этих единиц выступает «Сибур», получивший их за реализацию масштабных климатических проектов.

«Для нас важно не просто дать людям техническую возможность «нажать кнопку», но и объяснить, зачем это нужно. Мы хотим формировать долгосрочную осознанность, а не проводить разовую акцию. И сейчас вместе с «Сибуром», который разделяет наши ценности, мы объединяем наши лучшие компетенции и фактически создаем с нуля рынок углеродных единиц для обычных людей, которые могут целенаправленно участвовать в «зеленой» повестке наряду с государством и бизнесом», — подчеркнула глава RWB Татьяна Ким.

Председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов отметил, что компания подтвердила свою экспертизу реализацией больших климатических проектов.

«Чтобы перевести эту экспертизу в реальное вовлечение миллионов людей, необходимо объединить усилия с теми, кто ежедневно взаимодействует с массовой аудиторией. Наше партнерство с RWB — это пример такой синергии: промышленный лидер и лидер электронной коммерции создают прецедент для перехода климатической ответственности на принципиально новый уровень», — добавил он.

Стоимость погашения углеродного следа для более чем 90% доставок составит 3-5 рублей. Цена не зависит от стоимости товара и рассчитывается с учетом вида транспорта, дальности маршрута, веса груза и расхода топлива. Достоверность данных обеспечивается сведениями из путевых листов. При этом методика расчета прошла независимую верификацию международными экспертами.

За компенсацию следа участники получат кешбэк «Ягодки», именной сертификат и эксклюзивные награды на платформе RWB «Участие».