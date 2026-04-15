Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

RWB и «Сибур» запустили проект компенсации углеродного следа от доставки заказов

Пользователи «RWB Участия» смогут сделать свою покупку углеродно-нейтральной
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) совместно с «Сибуром» запустила первый в России инструмент для добровольной компенсации углеродного следа от доставки онлайн-заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проект направлен на продвижение принципов осознанного потребления, информирование аудитории о мерах по снижению выбросов парниковых газов и вовлечение населения в противодействие изменениям климата.

На платформе «RWB Участие» пользователи Wildberries теперь смогут сделать свою покупку углеродно-нейтральной через приобретение российских углеродных единиц. Поставщиком этих единиц выступает «Сибур», получивший их за реализацию масштабных климатических проектов.

«Для нас важно не просто дать людям техническую возможность «нажать кнопку», но и объяснить, зачем это нужно. Мы хотим формировать долгосрочную осознанность, а не проводить разовую акцию. И сейчас вместе с «Сибуром», который разделяет наши ценности, мы объединяем наши лучшие компетенции и фактически создаем с нуля рынок углеродных единиц для обычных людей, которые могут целенаправленно участвовать в «зеленой» повестке наряду с государством и бизнесом», — подчеркнула глава RWB Татьяна Ким.

Председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов отметил, что компания подтвердила свою экспертизу реализацией больших климатических проектов.

«Чтобы перевести эту экспертизу в реальное вовлечение миллионов людей, необходимо объединить усилия с теми, кто ежедневно взаимодействует с массовой аудиторией. Наше партнерство с RWB — это пример такой синергии: промышленный лидер и лидер электронной коммерции создают прецедент для перехода климатической ответственности на принципиально новый уровень», — добавил он.

Стоимость погашения углеродного следа для более чем 90% доставок составит 3-5 рублей. Цена не зависит от стоимости товара и рассчитывается с учетом вида транспорта, дальности маршрута, веса груза и расхода топлива. Достоверность данных обеспечивается сведениями из путевых листов. При этом методика расчета прошла независимую верификацию международными экспертами.

За компенсацию следа участники получат кешбэк «Ягодки», именной сертификат и эксклюзивные награды на платформе RWB «Участие».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!