В Роскачестве назвали лучшие источники клетчатки

Привычные огурцы и помидоры являются плохими источниками клетчатки, вместо них для восполнения пищевых волокон лучше обратить внимание на зелень, фрукты и ягоды. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По ее словам, эти овощи не смогут покрыть потребность организма в клетчатке. Среди хороших источников — зелень — руккола, петрушка, укроп, зеленый лук, а также авокадо, грейпфрут, ананас, абрикосы, клубника. Врач отметила, что клетчатка нужна для улучшения пищеварения и хорошей работы пищеварительной системы.

«Она хорошо чистит сосуды и предотвращает образование холестериновых бляшек. Даже если мы не употребляем клетчатку в естественном виде из овощей и фруктов, обязательно нужно получать ее из других источников. Это могут быть пшеничные, ржаные или кукурузные отруби — они очень полезны», — заключила Сюракшина.

Исследовательница Дженнифер Ли из Центра исследований питания человека в пожилом возрасте при Университете Тафтса (организация признана нежелательной в России) до этого говорила, что количество клетчатки в рационе может существенно влиять на здоровье человека. Она поддерживает работу пищеварительной системы и связана со снижением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды рака. На этом фоне в социальных сетях набирает популярность тренд «fibermaxxing» — стремление регулярно получать достаточное количество пищевых волокон.

