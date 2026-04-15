Врач оценил эффективность лечения головной боли колой

Врач Комаров: мигрень не стоит лечить колой
Способ лечение мигрени с помощью колы, который распространился в интернете, может иметь опасные последствия. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров.

По его словам, этот напиток действительно способен немного уменьшить головную боль, если она вызвана функциональной гипотонией.

«Однако, учитывая, что напиток содержит ортофосфорную кислоту, диоксид углерода и большое количество сахара, такое «лечение» принесет организму больше вреда, чем пользы. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать колу для купирования боли, особенно когда неизвестна ее причина», — подчеркнул Комаров.

Врач подчеркнул, что в случае, если болевые ощущения появляются чаще двух раз в неделю и не проходят в течение 2,5-3 часов, важно обратиться к специалисту, поскольку это может сигнализировать о развитии онкологического или инфекционного заболевания, артериальной гипертензии, атеросклерозе и не только. Самолечение при этом может грозить тяжелыми последствиями, в том числе инсультом или состоянием с нарушением сознания и повреждением центральной нервной системы, заключил эксперт.

Врач-невролог «Олимп Клиник МАРС» Анастасия Сарычева до этого рассказала «Газете.Ru», что у мигрени есть любимые сезоны, и один из них — весна, когда к проблеме надо подходить комплексно: менять шторы, носить очки и следить за режимом сна.

