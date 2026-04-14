«Хорошие новости» запустили круглогодичную акцию помощи приютам для животных

Пользователи «Хороших новостей» смогут менять баллы приложения на корм для приютов
Мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке Общественной палаты России 14 апреля объявило о запуске круглогодичной благотворительной акции для помощи животным из приютов. Об этом сообщили организаторы проекта.

Ее участники смогут в любое время обменивать баллы, заработанные в приложении, на корм для животных. Выполняя задания по созданию контента, публикуя новости и делая репосты, пользователи получат «хорошие баллы».

Отмечается, что команда приложения передаст корм в приюты. Основой проекта стала идея взаимной поддержки и ответственности за тех, кто рядом. Организаторы рассчитывают, что привычные онлайн-действия таким образом превратятся в реальные полезные дела.

«Поддержка бездомных животных – не только вопрос милосердия, но и элемент устойчивого развития и экологической ответственности. Мы рады, что появилось еще одно системное решение, которое вовлекает тысячи участников в реальную заботу о братьях наших меньших», — отметила председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП РФ Елена Шаройкина.

В пилотном режиме акция проходила один месяц в конце 2025 года. Она направлена на развитие социальной ответственности, вовлечение россиян в полезные дела, а также продвижение отечественных брендов.

Руководитель проектного офиса мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин отметил, что пилот проекта вызвал широкий отклик среди пользователей.

«Пользователи приложения «Хорошие новости» вложили более 210 тысяч «хороших баллов» в приобретение поощрений в виде порций корма, обеспечив кормом приюты на 270 животных. Это действительно активное участие, поэтому у нас появилась идея продолжить этот проект уже на постоянной основе», — сказал он.

Он также добавил, что что среди получивших помощь — организация «Лохматые судьбы» в Сергиевом Посаде. По его словам, в этом году география помощи будет расширена.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
