Третий свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдет в НЦ «Россия»

В НЦ «Россия» анонсировали расширение свадебного фестиваля на филиалы центра
В Национальном центре «Россия» 8–9 июля пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Об этом сообщила гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Отмечается, что торжественную церемонию единовременного бракосочетания проведу традиционно в День семьи, любви и верности.

«Наш свадебный фестиваль продолжает добрую традицию Выставки «Россия». Семья — главная ценность для всех нас, и мы с теплом в сердце проводим это событие для сотен влюбленных со всей страны», — сказала Виртуозова.

По ее словам, в этом году фестиваль станет масштабнее. Так, помимо Москвы праздничные бракосочетания пройдут и в филиалах наццентра — в Приморском и Красноярском краях, Югре и Рязанской области.

«В Год единства народов России тема фестиваля «Едины в любви» — единство сердец, культуры, традиций и ценностей», — добавила она.

Заявки от пар принимаются на сайте НЦ «Россия» с 21 апреля. Обязательное условие — использование элементов национальных костюмов в свадебном образе.

В первый день фестиваля пройдет церемония бракосочетания и передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день запланированы лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии по выставкам.

Церемонии бракосочетания проведут ведущие торжественных мероприятий столичных загсов. В 2025 году 151 пара зарегистрировала брак, в 2024-м в регистрации участвовали 80 сотрудников загсов.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
