Гендиректор Музея Победы Школьник вошел в девятый состав Общественной палаты РФ

Гендиректор Музея Победы Александр Школьник вошел в девятый состав Общественной палаты России. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Для меня большая честь продолжить работу в новом составе Общественной палаты. Благодарю за оказанное доверие войти в число общественников, рекомендованных президентом. Это важнейшая оценка нашей работы за последние шесть лет», — отметил он.

По его словам, за последние несколько лет авторитет Общественной палаты в обществе существенно вырос. Он объяснил это усилением влияния общественников на принятие важных решений для России, а также налаживания работы с парламентом и властями.

«Мы слушаем и слышим людей, стараемся им помочь конкретными делами. Как куратор международного направления, отмечу, что несмотря на санкции и русофобскую политику западных элит, с помощью общественной дипломатии мы продолжаем развивать дружеские связи со странами Содружества независимых государства, странами глобального юга, с коллегами из КНР и Вьетнама», — добавил Школьник.

Он подчеркнул, что в обновленном составе будет продолжена планомерная работа по интеграции новых территорий, молодежное направление получит дополнительное развитие, а вопросам сохранения исторической памяти будет уделяться особое внимание как к связующему звену между поколениями.

«Настрой у нашей команды – деловой, не сбавлять темпов и быть надежным помощником государства в его диалоге с гражданским обществом», — сказал Школьник.

Обновленный состав палаты сформирован из известных общественных деятелей и представителей науки, образования, культуры, профсоюзов и общероссийских движений. В него вошли действующий секретарь ОП Лидия Михеева, Герой России Вячеслав Бочаров, летчик Константин Ярошенко, радиоведущий Армен Гаспарян, глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем и председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев. Работа нового состава начнется не позднее 1 июля 2026 года.

 
