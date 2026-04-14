Эксперт Россотрудничества отметил рост запроса на объективную оценку выборов

В Москве заявили о начале формирования более справедливой системы оценки выборов
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Запрос на объективную оценку избирательных процессов с учетом национальной специфики и исторических особенностей государств на фоне изменения глобальной политической архитектуры заметно возрос. Об этом рассказал замглавы Общественного совета при Россотрудничестве Арег Агасарян.

По его словам, в условиях формирования новых центров региональной политической, научной и экономической силы закономерно усиливается востребованность экспертизы выборов, основанной на уважении национальных особенностей.

Агасарян отметил, что проходящая в Москве при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов призвана укрепить взаимодействие международного экспертного сообщества в электоральной сфере.

Он также подчеркнул, что заявленная на площадке инициатива по формированию независимой международной ассоциации наблюдения за выборами не имеет аналогов в мире.

«Все действующие ассоциации и организации, оценивающие электоральные процедуры выборов и формирующие наблюдательные миссии, как правило, имеют региональную специфику», — отметил он.

Как рассказал Агасарян, в работе конференции участвуют независимые представители практически всех регионов мира более чем из 50 государств, которые при оценке выборов ориентированы на учет исторических, культурных, национальных и религиозных особенностей стран. Это, по его мнению, делает новую ассоциацию уникальной.

«Инициатива формировалась в течение последних пяти лет и исходила от экспертов со всего мира. Участники мероприятия — это представители гражданского общества и некоммерческих организаций, эксперты, действующие и бывшие парламентарии, которые глубоко понимают, как формируется электоральная архитектура в их странах. Их объединяет стремление к созданию более справедливой модели оценки хода голосования и его итогов — как у себя, так и за рубежом», — считает Агасарян.

Он добавил, что это является естественным этапом эволюции глобальной архитектуры.

Ранее сообщалось, что новая ассоциация займется оценкой прозрачности и легитимности выборов. Также она будет продвигать подходы невмешательства в электоральные процедуры, противодействующие неоколониальным практикам Запада.

 
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
