Многодетный отец потерял все зубы после лечения в Турции и покончил с собой

Многодетный отец покончил с собой после того, как потерял все зубы в результате неудачного лечения у стоматолога в Турции. Об этом сообщает Metro.

Трагедия произошла с 48-летним Павлом Буковски, отцом троих детей и водителем погрузчика. В январе 2025 года поляк, проживавший в Великобритании 20 лет, обратился в турецкую клинику, чтобы вылечить пародонтит — хроническое заболевание десен, от которого страдал долгие годы. Он рассчитывал получить временные протезы, а затем установить постоянные импланты, но клиника отправила его домой.

«К сожалению, после удаления всех зубов клиника сообщила ему, что они не могут продолжать. Ему сказали вернуться через шесть месяцев. Это было для него эмоционально опустошающим. Он был глубоко сломлен эмоционально, потеря зубов разрушила его уверенность в себе и чувство надежды. Несмотря на нашу постоянную поддержку, мою и его дочерей, он ускользал от нас», — рассказала в суде Дарья, вдова Павла.

24 апреля 2025 года состояние мужчины ухудшилось, и экстренные службы доставили его в больницу Норфолка и Норвича. Психиатр отметил суицидальные мысли и риски, после чего его направили в кризисную группу. Однако уже 28 апреля Павел совершил суицид и был объявлен мертвым. Вдова мужчины отмечает, что врачи не давали необходимых лекарств, а соцработники не приходили или опаздывали.

«Нас, как семью, совершенно не поддерживали, не давая никаких указаний на признаки суицидального поведения, не объясняя, как справиться с абстиненцией, как его поддержать. Накопление всего этого, отсутствие коммуникации, в конечном итоге привело к тому, где мы находимся сегодня. Павел может быть еще одним случаем для окружающих. Для нас он был нашим миром», — сказала Дарья.

Фонд Национальной службы здравоохранения Англии провел расследование после смерти пациента и определил факторы, которые повлияли на такой исход.

