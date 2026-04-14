В Краснодаре мужчина приставал к девочке и обнажился на камеру

В Краснодаре неизвестный в неадекватном состоянии приставал к девочке в магазине и разделся на глазах у посетителей. Об этом сообщает «Шанхай. Краснодар».

Инцидент произошел в алкомаркете на улице Прокофьева. Женщина зашла в торговую точку и увидела, как незнакомец приставал к девочке-подростку. Она сделала ему замечание. В ответ мужчина начал ругаться, кричать на весь магазин и угрожать.

По словам очевидцев, он находился в состоянии опьянения. Агрессор снял брюки и обнажился перед камерой, после чего скрылся. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, личность мужчины устанавливается.

До этого школьники из ХМАО заявили, что учитель приставал к ним в туалетах. Десять старшеклассников написали директору заявление, в котором изложили детали произошедшего. По их словам, надругательству подвергались и девушки, и молодые люди. К последним он якобы заглядывал в туалет и трогал половые органы, а также просил называть «мой хозяин». В уборные к девушкам он также заходил.

Ранее в Тюмени мужчина приставал к детям на улице и предлагал сделать массаж.