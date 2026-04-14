Глава ЦИК РФ подчеркнула важность отхода от западного диктата в электоральной сфере

Памфилова назвала западные стереотипы о выборах тупиковыми и опасными для мира

Международное сотрудничество в сфере выборов должно строиться на принципах равноправия, уважения традиций и национального суверенитета, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на международной научно‑практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, проходящей в Москве, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы Центризбиркома РФ, сложившиеся на Западе стереотипы в отношении выборов уже не отвечают современным вызовам и все меньше воспринимаются глобальным сообществом.

«Все большее число государств, укрепляя свое национальное самоосознание и гражданское достоинство, приходят к пониманию необходимости опираться прежде всего на собственные национальные интересы. На фоне этого международное сотрудничество в избирательной сфере должно развиваться на новых началах — не на основе диктата западного меньшинства, все больше стран понимают, что это тупиковый и опасный путь для всего мира, а на принципах равноправного и взаимовыгодного партнерства», — подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что система международных взаимоотношений в электоральной области должна базироваться на «глубочайшем уважении традиций и мнения своего народа», а также на формировании избирательных систем, пользующихся высоким уровнем доверия граждан.

По словам Памфиловой, российская модель взаимодействия с партнерами строится как дружественное сотрудничество, которое позволяет обмениваться опытом, оказывать экспертную поддержку и обеспечивать объективный анализ выборов в различных странах.

Глава ЦИК также напомнила, что Россия заключила уже несколько десятков двусторонних соглашений в сфере избирательного сотрудничества, что создает основу для «очень крепкого» взаимодействия с избирательными органами других государств.

Кроме того, Памфилова сообщила, что международные наблюдатели будут приглашены на выборы депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре.

По ее словам, после опубликования указа президента России о начале кампании по выборам в Госдуму ЦИК направит приглашения наблюдателям во все страны, с которыми налажено взаимодействие.

«Мы к такому вниманию готовы и воспринимаем его как дополнительный стимул работать еще более четко и ответственно — в интересах наших избирателей», — резюмировала глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что мероприятие организовано АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве. Конференция объединила экспертов из более чем 50 стран.