В Москве обсудили создание международной ассоциации наблюдателей за выборами

Создание первой независимой международной ассоциации наблюдения за выборами станет важным шагом к обеспечению невмешательства в выборы, а также прозрачности и легитимности электоральных процессов, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на международной научно-практической конференции, проходящей в Москве, передал корреспондент «Газеты.Ru».

Форум, организованный АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве, собрал свыше 150 экспертов из боле чем 50 стран — представителей избирательных органов, НКО, парламентов, партий, правозащитных структур и СМИ.

Как отметила Москалькова, новая международная ассоциация объединит специалистов в области прав человека и выборных процедур для оценки открытости и законности избирательных процессов.

По ее словам, одной из ключевых задач станет формирование подходов, исключающих политическое вмешательство во внутренние выборы государств — в противовес практикующимся Западом моделям давления на электоральные процессы.

Омбудсмен напомнила, что в ходе президентских выборов 2024 года россиянам в ряде государств, включая страны Прибалтики, было запрещено участие в голосовании.

«Тогда Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой приняла решение о развертывании мобильных избирательных участков на границе с Прибалтикой. Это позволило гражданам реализовать свое право голоса», — отметила Москалькова.

По ее словам, новый формат международного наблюдения позволит выработать механизмы оценки выборов, отвечающих вызовам времени. В качестве примера омбудсмен привела ситуацию в 2024-м году, когда ни БДИПЧ (бюро по демократическим институтам и правам человека), ни другие международные структуры не отреагировали и не отразили в своих докладах массовые и грубые нарушения избирательных прав.

«В условиях трансформации мирового порядка и кризиса прежних институтов защиты прав человека создание независимых структур наблюдения приобретает особую актуальность», — отметила она.

В работу ассоциации, как сообщила Москалькова, будут вовлечены федеральные и региональные уполномоченные по правам человека, что обеспечит принципиальный и прозрачный контроль за электоральными процедурами.