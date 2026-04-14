В Подмосковье установили новые видеокамеры

Более 900 видеокамер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в марте

В Московской области в рамках программы «Безопасный регион» в парте установили 902 видеокамеры, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности региона.

Всего благодаря системе «Безопасный регион» в марте было раскрыто 1246 преступлений и составлено 986 протоколов об административных правонарушениях.

Также в ведомстве отметили, что с начала 2026 года в регионе появилось 2482 видеокамеры. Их размещают в общественных местах, подъездах и на социальных объектах, чтобы обеспечить жителей дополнительными мерами защиты.

Больше всего камер в марте установили в Жуковском, Люберцах, Подольске и Мытищах.

Как рассказал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, видеонаблюдение стало настоящим щитом для жителей региона.

«Благодаря новым камерам системы «Безопасный регион» правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления, и в целом создается атмосфера защищенности в каждом дворе», — сказал он.