Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Подмосковье установили новые видеокамеры

Главное управление региональной безопасности Московской области

В Московской области в рамках программы «Безопасный регион» в парте установили 902 видеокамеры, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности региона.

Всего благодаря системе «Безопасный регион» в марте было раскрыто 1246 преступлений и составлено 986 протоколов об административных правонарушениях.

Также в ведомстве отметили, что с начала 2026 года в регионе появилось 2482 видеокамеры. Их размещают в общественных местах, подъездах и на социальных объектах, чтобы обеспечить жителей дополнительными мерами защиты.

Больше всего камер в марте установили в Жуковском, Люберцах, Подольске и Мытищах.

Как рассказал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, видеонаблюдение стало настоящим щитом для жителей региона.

«Благодаря новым камерам системы «Безопасный регион» правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления, и в целом создается атмосфера защищенности в каждом дворе», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
