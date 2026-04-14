В парках Подмосковья прошел «Фестиваль космических чудес

Около 8 тысяч человек отметили День космонавтики в парках Подмосковья

В 83 парках Московской области прошел «Фестиваль космических чудес», который посетили около 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для посетителей подготовили тематические выставки, костюмированные шествия, лекции и квесты.

В центральном парке королева участники фестиваля собрали макет ракеты из подручных материалов, посетили мастер-класс и художественную выставку, а в парке культуры и отдыха в Жуковском прошел кинопоказ фильма «Гагарин. Первый в космосе».

Также в парке в Мытищах прошла космическая дискотека, мастер-класс по робототехнике и квест «Тайна третьей планеты».

Кроме того в Свердловском парке Лосино-Петровского г. о. посетители приняли участие в развлекательной программе и костюмированном шествии.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске провели музыкально-поэтическую программу и творческие мастер-классы. Мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).