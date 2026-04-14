Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В парках Подмосковья прошел «Фестиваль космических чудес

В 83 парках Московской области прошел «Фестиваль космических чудес», который посетили около 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для посетителей подготовили тематические выставки, костюмированные шествия, лекции и квесты.

В центральном парке королева участники фестиваля собрали макет ракеты из подручных материалов, посетили мастер-класс и художественную выставку, а в парке культуры и отдыха в Жуковском прошел кинопоказ фильма «Гагарин. Первый в космосе».

Также в парке в Мытищах прошла космическая дискотека, мастер-класс по робототехнике и квест «Тайна третьей планеты».

Кроме того в Свердловском парке Лосино-Петровского г. о. посетители приняли участие в развлекательной программе и костюмированном шествии.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске провели музыкально-поэтическую программу и творческие мастер-классы. Мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
