«Единая Россия» расширит доступ к медпомощи по народной программе

Более 7,5 тыс. медобъектов построено в рамках народной программы «Единой России»
Доступность медицинской помощи для жителей городов и сельских территорий остается одним из ключевых приоритетов народной программы партии «Единая Россия», в ее рамках в стране построено уже более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, а также капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

Отмечается, что только в 2025 году по народной программе в российские медицинские организации поступило более 40 тыс. единиц оборудования, что позволило обновить техническую базу учреждений и расширить спектр оказываемой помощи.

Также с 2021 года по инициативе партии ведется обновление парка автомобилей скорой помощи: медучреждения получили свыше 13 тыс. новых спецавто, в регионах практически не осталось машин старше десяти лет.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, это позволило в разы сократить среднее время прибытия бригад скорой помощи к пациентам.

«Чтобы повысить охват населения диспансеризацией, с 2019 года приобретены почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов. С их помощью врачи осмотрели десятки миллионов человек. Качественная медпомощь становится доступнее миллионам людей, независимо от их места жительства», — подчеркнул Башанкаев.

По его словам, помимо развития инфраструктуры, «Единая Россия» последовательно работает над повышением ценовой и физической доступности лекарственных препаратов.

В частности, фракцией партии внесен и в первом чтении уже принят приоритетный законопроект о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптек в отдаленных селах и деревнях. Как отметил Башанкаев, инициатива подготовлена по итогам приема граждан, который провел председатель партии Дмитрий Медведев, где, в частности, поднимался вопрос лекарственной доступности в Архангельской области.

Согласно документу, мобильные аптечные пункты будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность. Отпуск лекарств будет осуществляться только фармацевтами с соблюдением всех требований к условиям хранения.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
