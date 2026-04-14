Косметолог объяснила, как вернуть четкий овал лица

Дерматолог-косметолог Анжелика Ужва в беседе с РИАМО рассказала о способах коррекции контуров лица. По ее словам, при «поплывшем овале» в первую очередь необходимо работать с осанкой и выполнять миофасциальный релиз — это поможет надолго избавиться от брылей.

Для более глубокой проработки существуют и другие методы, позволяющие придать лицу четкие контуры, например ботулинотерапия, отметила специалист.

«Эффективна контурная пластика препаратами на основе гидроксиапата кальция или полимолочной кислоты. Аппаратные методики также прекрасно справляются с этой проблемой, при помощи сфокусированного ультразвука или монополярного RF-лифтинга», — сказала дерматолог.

В самых запущенных случаях, когда оценка состояния кожи показывает, что перечисленные методы уже не помогут, требуется консультация пластического хирурга с последующей операцией, добавила она.

До этого Ужва объяснила, как восстановить кожу после зимы.

По словам эксперта, после осенне-зимнего периода кожа нуждается в пробуждении, поскольку перепады температур и реагенты в воздухе негативно сказываются на ее состоянии, и даже самые питательные и плотные кремы часто не помогают.

Она порекомендовала комплексный подход, включающий аппаратные процедуры и глубокое увлажнение.

Ранее россиянам рассказали, как ухаживать за кожей лица в самолете.

 
