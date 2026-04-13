Врач рассказала, как восстановить кожу после зимы

Для восстановления кожи после зимы требуется комплексный подход, включающий аппаратные процедуры и глубокое увлажнение. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-дерматолог, косметолог Анжелика Ужва.

По словам специалиста, после осенне-зимнего периода кожа нуждается в пробуждении, поскольку перепады температур и реагенты в воздухе негативно сказываются на ее состоянии, и даже самые питательные и плотные кремы часто не помогают.

«Прежде всего я бы предложила аппаратную чистку лица с применением мягких пилингов и глубоко увлажняющих и питательных сывороток, а после этого пролонгировать результат курсом безинъекционной мезотерапии, когда с помощью кислорода возможно наполнить кожу всеми необходимыми увлажняющими и питательными ингредиентами», — сказала Ужва.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого предупреждала, что весной средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи) становится активным, что может спровоцировать фотостарение кожи, пигментацию, сухость, а также привести к развитию меланомы.

Перед прогулками она посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или 20.

