Эксперимент с микросменами заинтересовал россиян

Каждый третий россиянин готов протестировать формат микросмен, при этом большинство не ожидают его широкого распространения в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Как уточнили в компании, идея микросмен — разделения рабочего дня на короткие отрезки продолжительностью от 45 до 90 минут с перерывами на личные дела — в 2026 году обсуждается как альтернатива классическому офисному графику.

По данным исследования, 35% опрошенных россиян устраивает стандартный график, четверть (26%) заявили, что новый формат им не подходит. При этом 22% выразили интерес к возможности попробовать микросмены при сохранении дохода, а 17% назвали такой режим идеальным.

Наиболее удобным такой формат респонденты считают в ситуациях, где работа сочетается с заботой о доме и близких. Так, 36% участников отметили, что он был бы особенно полезен для выполнения семейных обязанностей или ухода за родственниками. Еще 28% видят преимущество микросмен при удаленной или гибридной занятости из дома.

Среди ключевых опасений респонденты чаще всего называют риск перерастания микросмен в «макросмены» — когда работа растягивается на целый день (27%), а также размывание границ между работой и личной жизнью (19%).

О вероятных конфликтах с коллегами из-за несостыковки графиков сообщили 20% участников, еще 18% опасаются снижения концентрации. При этом 16% считают, что при правильной организации такие риски можно минимизировать.

Почти половина (47%) респондентов выразили интерес к коротким перерывам в течение дня: большинство хотели бы использовать их для прогулок или отдыха. Треть опрошенных (33%) предпочли бы посвящать это время семейным делам, 9% — физической активности, еще 9% — дополнительной работе.

При этом перспективы развития формата участники опроса оценили сдержанно: лишь 6% считают, что микросмены могут стать нормой в цифровых и интеллектуальных профессиях, а 60% уверены, что в ближайшие годы такой подход не получит массового распространения.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 9 апреля 2026 года. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.