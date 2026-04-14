SHOT: в Египте семью россиян с детьми накормили скумбрией с червями

В Египте многодетную семью из России в отеле накормили скумбрией с червями. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел в первый день отдыха россиян в Шарм-эль-Шейхе — москвичка с мужем и тремя детьми отправилась на обед в главный ресторан гостиницы. Семья выбрала скумбрию и съела по кусочку, однако в какой-то момент старшая дочь почувствовала во рту нечто странное и вытащила червяка.

Шеф-повар пытался убедить туристов, что это якобы рыбий глаз. Однако мать семейства, по образованию врач-терапевт, сразу поняла, что в блюде находятся паразиты. Отмечается, что младшая дочь в семье после произошедшего пожаловалась на недомогание.

Женщина потребовала от руководства отеля провести проверку и установить вид паразита, поскольку ее дети страдают аллергией. Пока что ответа от руководства гостиницы не поступило.

