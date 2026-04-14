Стали известны подробности о минировании электроскутера у бизнес-центра в Москве

Россиянин по заданию украинских спецслужб вел видеосъемку места парковки электроскутера у бизнес-центра в Москве, который планировалось подорвать в рамках покушения на высокопоставленного сотрудника российского правоохранительного блока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что мужчина снял на видео территорию около бизнес-центра, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) смогла определить место парковки заминированного электроскутера. За это он должен был получить денежное вознаграждение.

«Гражданин России <...> переправил ее (запись. — «Газета.Ru») куратору в период подготовки террористического акта», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники профильных служб продолжают разыскивать лиц, причастных к подготовке данного теракта.

3 апреля в ФСБ заявили о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в Москве. По данным российской службы, нападение готовила СБУ. Злоумышленники замаскировали взрывное устройство под пауэрбанк и оставили в багажнике электроскутера. Взорвать транспортное средство хотели возле бизнес-центра, что могло привести к большому количеству пострадавших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 апреля поступила информация о задержании трех человек, причастных к закладке бомбы в электроскутер.

Ранее появились кадры с бомбой, которую планировали привести в действие у бизнес-центра в Москве.

 
